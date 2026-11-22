رئيس تكتل بعلبك الهرمل النيابي حسين الحاج حسن: الاستقلال الحقيقي للبنان لا يتحقق بمجرد إحياء المناسبة الوطنية

أكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النيابي حسين الحاج حسن، أن الاستقلال الحقيقي للبنان لا يتحقق بمجرد إحياء المناسبة الوطنية، بل بامتلاك الدولة قرارها السياسي والأمني والقضائي والإداري، والتحرر من الوصاية والتبعية والتدخلات الخارجية، مشدداً على أن استقلال لبنان صنعته دماء الشهداء من الجيش والشعب والمقاومة، وأن الحفاظ عليه مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة

وخلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة في حزب الله في بلدة طاريا، عشية عيد الاستقلال .

توقف عند التدخلات الأميركية في الشأن التشريعي اللبناني، مستغرباً صدور بيان عن السفارة الأميركية يهنئ بإقرار قانون إصلاح القطاع المصرفي، ومتسائلاً عن علاقة السفارة الأميركية بقرار تشريعي لبناني داخلي

المصدر: قناة المنار