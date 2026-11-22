حرس الثورة الإسلامية: دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ1 شرقي مضيق هرمز

اعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في بيان انه”قبل دقائق، تمكّن مقاتلو الدفاع الجوي التابعون لقوة الجوفضاء في حرس الثورة الإسلامية، باستخدام منظومة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة التابعة للحرس الثوري، من اعتراض وتدمير الطائرة المسيّرة الأميركية العشرين المتطورة من طراز MQ-1، المخصصة للاستطلاع والقتال، من نسخة المدى الممتد ER (Extended Range)، شرق مضيق هرمز، بنيران دقيقة وفعّالة.

هذه هي الطائرة المسيّرة الرابعة المخصصة للاستطلاع والقتال التابعة لجيش الولايات المتحدة المعتدي التي يتم إسقاطها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بنيران منظومات الدفاع الجوي التابعة لحرس الثورة الإسلامية.

يؤكد حرس الثورة الإسلامية مجدداً أن المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية خط أحمر للقوات المسلحة في البلاد، وأن أي عدوان أو انتهاك لهذا المجال سيواجه بردّ قاسٍ وحاسم ومقتدر من مقاتلي الإسلام.

يتمتع النخب الشابة والمتخصصة في الدفاع الجوي التابع لحرس الثورة الإسلامية بالاستعداد العملياتي الكامل، ويستفيدون من قدرات منظومات المراقبة والاستطلاع المتطورة. وإلى جانب مراقبتهم المستمرة لتحركات العدو في المنطقة، يتابعون رصد التهديدات الجوية واكتشافها وتعقّبها لحظة بلحظة بدقة. وتتمتع هذه القوات، اعتماداً على دمج البيانات الاستخباراتية والعملياتية والتنسيق المتكامل مع الأقسام الهجومية في حرس الثورة الإسلامية، بالاستعداد الكامل لمواجهة التهديدات بحزم، وقمع مصادر انطلاقها إذا استمر العدوان”.

المصدر: حرس الثورة الإسلامية