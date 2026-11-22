الصين تندد بقرار أميركي “خبيث” يقيّد وصول شركات اتصالاتها إلى أرقام الهواتف الأميركية

نددت وزارة التجارة الصينية، بقرار اتخذته واشنطن أخيرا لتقييد وصول شركات الاتصالات الصينية العملاقة مباشرة إلى أرقام الهواتف الأميركية، واصفة القرار بأنه “خبيث”.



ويهدف القرار الذي أقرّته لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية (FCC) في تصويت الخميس إلى الحد من وصول “جهات سيئة النية” إلى أرقام الهواتف الأميركية، متهمة إياها بالمسؤولية عن “حملات اتصالات آلية غير قانونية”.



وتشمل الجهات المتضررة أكبر ثلاث شركات اتصالات صينية مملوكة للدولة، وهي “تشاينا يونيكوم” و”تشاينا تيليكوم” و”تشاينا موبايل”.



وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان نشرته على الإنترنت إن لجنة الاتصالات الفدرالية “انتهكت مبادئ عدم التمييز والمنافسة العادلة، من دون أي أساس واقعي، لتشويه سمعة شركات الاتصالات الصينية بصورة تعسفية وقمعها بشكل خبيث”.



واعتبرت أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة بهدف “فك الارتباط” في قطاع الاتصالات “تتعارض مع التفاهمات المهمة التي توصل إليها رئيسا الدولتين”.



واعتبرت أن هذه الإجراءات “تقوّض استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة”، داعية واشنطن إلى “إلغائها”، ومحذرة من أن الصين قد تتخذ بدورها “الإجراءات الضرورية”.

المصدر: مواقع