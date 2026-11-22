وزارة الصحة في غزة: نحذّر من أزمة حادة وغير مسبوقة تتمثل في النفاد التام للأقمشة الطبية والملبوسات في مخازن الوزارة وكافة المرافق الصحية والمستشفيات بعد منع العدو “الإسرائيلي” إدخالها منذ عامين