الاشغال والطيران المدني تعلنان انطلاق أعمال المعايرة الفنية لأنظمة الملاحة الجوية والمساعدات البصرية في مطار القليعات

اعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل والهيئة العامة للطيران المدني في بيان مشترك “بدء عمليات المعايرة الفنية والاختبارات التشغيلية لمنظومات الملاحة الجوية والمساعدات البصرية في مطار القليعات (مطار الرئيس رينيه معوض) اليوم في الثاني والعشرين من تشرين الثاني”.



وقال البيان:”تشمل هذه الإجراءات التحقق الدقيق من كفاءة نظام مؤشرات مسار الاقتراب الدقيق (PAPI)، وإجراءات الإقتراب و الهبوط، وإدارة الحركة الجوية في المجال الجوي المحيط بالمطار.



ومن المقرر، كما سبق واعلن، تنفيذ سلسلة من رحلات المعايرة الجوية الاختبارية الإضافية (Flight Inspection) فور استكمال أعمال التأهيل الهندسي للمدرج (Runway) وتحقيق كافة متطلبات الجاهزية الفنية ومعايير السلامة التشغيلية اللازمة”.



واكدت الوزارة والهيئة أن “مشروع إعادة تأهيل وتشغيل مطار القليعات قد انتقل من مرحلة التخطيط إلى حيز التنفيذ الفعلي والهندسي المتكامل على أرض الواقع، ضمن جدول زمني مدروس يضمن استدامة البنية التحتية الملاحية”.



كما شددتا على أن “هذا المرفق الحيوي والاستراتيجي يخضع في كافة مراحله للتشريعات والمواصفات القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، لا سيما الملحق الرابع عشر (Annex 14) الخاص بتصميم وتشغيل المطارات”. واكدتا أن” منظومة أمن الطيران وسلامة العمليات الجوية (Aviation Safety & Security) تمثل أولوية قصوى غير قابلة للمساومة، ولا تهاون فيها باي شكل كان”.



وأبدى ملاحظات، على “توجيه رئيس الجمهورية الاتّهامات في هذا التوقيت إلى فريق من اللبنانيين دفع على الدوام ثمنًا غاليًا دفاعًا عن لبنان وسيادته وكرامة شعبه”.



وأضاف أنّه كان يأمل أن يكون خطاب الاستقلال جامعًا لجميع اللبنانيين، وأن “يترفّع الرئيس عن توجيه هذا الاتّهام إلى فريق ضحّى بدمائه وأبنائه”.



وانتقد الاتّهامات في حق “الذين يقفون في وجه عدوان الكيان الإسرائيلي، وكذلك الموقف الذي اتّخذه الخطاب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، مؤكدا أنّها قدّمت للبنان من دون أن تأخذ منه شيئًا.



وشدّد على أنّ كلّ مسؤول، أيًّا كانت صفته أو موقعه، عليه أن يعمل على جمع اللبنانيين ويمتنع عمّا قد يؤدّي إلى الفرقة والفتنة في البلاد.



وقال: “إنّ الذين طالتهم هذه الاتّهامات أشرف من كلّ الذين يتّهمونهم”، معتبرًا أنّ دماءهم ودماء أبنائهم، وما أصاب أراضيهم وبيوتهم، وما عايشوه من نزوح ومعاناة، “مصدر شرف لهم، مقابل من ذهب إلى مفاوضات لا تصبّ في مصلحة لبنان ولم تسفر عن أيّ نتيجة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام