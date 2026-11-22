نائب رئيس مجلس النواب الإيراني: بالإضافة إلى إسقاط المعدات المتقدمة للعدو، ايران تمكنت من الحصول على بعض الطائرات المسيرة والمعدات الأخرى غير المأهولة بشكل سليم