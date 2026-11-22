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وزارة الصحة اليمنية: إصابة 11 مدنياً بينهم مهاجران بنيران السعودية وتحشيداتها في صعدة وتعز
22-11-2026 08:43 صباحًا
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