أوكرانيا تواجه عجزا بـ800 مليون متر مكعب من الغاز اللازم للتدفئة

أشارت بيانات وزارة الطاقة الأوكرانية إلى عجز بـ800 مليون متر مكعب من الغاز اللازم للتدفئة في البلاد هذا الشتاء، بقيمة 800 مليون دولار.

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق أنه تم حتى نهاية شهر تشرين الاول / أكتوبر بلوغ المؤشر المقرر لاحتياطيات الغاز لفصل الشتاء بواقع 14.6 مليار متر مكعب.



ولكن تم إدراج ضمن هذه الأرقام كميات الغاز الاحتياطي الضروري للحفاظ على استمرارية عمل منظومة الطاقة.

ومن دون احتساب هذه الكميات، لم تتمكن أوكرانيا حتى 20 تشرين الثاني / نوفمبر سوى من جمع نحو 12.4 مليار متر مكعب فقط، في حين يبلغ الحد الأدنى للكمية اللازمة لتجاوز فترة التدفئة 13.2 مليار متر مكعب.

ويأتي هذا العجز في وقت تعتمد فيه أوكرانيا عقب توقف ترانزيت الغاز الروسي عبر أراضيها مطلع عام 2025 وتضرر منشآت الإنتاج المحلي على شبكة استيراد بديلة عبر بولندا، واليونان، وليتوانيا، وهنغاريا تشمل الغاز المسال الأمريكي والغاز الأذربيجاني لتعويض النقص. غير أن هذه الجهود تصطدم بتحديات ميدانية قاسية؛ إذ تسببت الضربات الروسية المكثفة على البنية التحتية للطاقة ومحطات التوليد الحراري في أضرار واسعة بشبكات الكهرباء والتدفئة المركزية، ما أدى إلى انقطاعات متكررة في الإمدادات وزاد من صعوبة تأمين شتاء مستقر للسكان في ظل استمرار استهداف المنشآت الحيوية.

المصدر: وكالة تاس الروسية