الصين تعارض حظرا فرضته لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية على شركات صينية

ذكرت وزارة التجارة الصينية اليوم ​الأحد أن الصين تعارض ‌بشدة تصويت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية على حظر وصول ​شركات الاتصالات الصينية بشكل ​مباشر إلى أرقام الهواتف الأمريكية.

واعتبرت ان قرار ⁠لجنة الاتصالات الاتحادية الصادر ​يوم الخميس، والذي استند إلى ​مخاوف تتعلق بالأمن القومي، سيمنع شركات تشاينا موبايل تشاينا تيليكوم ​وتشاينا يونيكوم وغيرها من ​مزودي الخدمات التي تعمل ببروتوكول الإنترنت ‌من ⁠الوصول المباشر.



وقالت الوزارة في بيان إن الجهات التنظيمية ضغطت من أجل فصل الولايات ​المتحدة والصين ​في ⁠قطاعات الاتصالات والاتصالات الإلكترونية والاختبار والاعتماد، مضيفة ​أن هذه الإجراءات ​تتعارض ⁠مع التوافق الذي توصل إليه قادة البلدين.



وحثت الصين الولايات ⁠المتحدة ​على إلغاء الحظر، ​محذرة من أنها ستتخذ الإجراءات المضادة ​اللازمة.

المصدر: وكالة رويترز