ذكرت وزارة التجارة الصينية اليوم الأحد أن الصين تعارض بشدة تصويت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية على حظر وصول شركات الاتصالات الصينية بشكل مباشر إلى أرقام الهواتف الأمريكية.
واعتبرت ان قرار لجنة الاتصالات الاتحادية الصادر يوم الخميس، والذي استند إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، سيمنع شركات تشاينا موبايل تشاينا تيليكوم وتشاينا يونيكوم وغيرها من مزودي الخدمات التي تعمل ببروتوكول الإنترنت من الوصول المباشر.
وقالت الوزارة في بيان إن الجهات التنظيمية ضغطت من أجل فصل الولايات المتحدة والصين في قطاعات الاتصالات والاتصالات الإلكترونية والاختبار والاعتماد، مضيفة أن هذه الإجراءات تتعارض مع التوافق الذي توصل إليه قادة البلدين.
وحثت الصين الولايات المتحدة على إلغاء الحظر، محذرة من أنها ستتخذ الإجراءات المضادة اللازمة.
المصدر: وكالة رويترز