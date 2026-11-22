ميلوني توبخ زيلينسكي بسبب موقع “المعادين لأوكرانيا” المتطرف

كشفت صحف إيطالية تفاصيل المواجهة بين رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وفلاديمير زيلينسكي على خلفية إدراج إيطاليين في قاعدة بيانات موقع “ميروتفوريتس” المتطرف.

وقالت ميلوني خلال لقائها زيلينسكي في اجتماع “تحالف الراغبين” في برلين إن إدراج الإيطاليين في القاعدة أمر غير مقبول، حسبما أفادت به صحيفة “إل فاتو كوتيديانو”.

وأثارت القضية جدلا واسعا في إيطاليا بعد الكشف عن إدراج نواب أوروبيين إيطاليين ينتمون إلى حركة “5 نجوم” المعارضة، إلى موقع “ميروتفوريتس” ثم العثور في الأرشيف على اسم نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي أشار مقربون منه إلى أنه أدرج في القاعدة قبل نحو 10 سنوات.

ونقلت الصحيفة عن ميلوني قولها مخاطبة زيلينسكي إن “هذا غير مقبول، لا بالنسبة لسالفيني ولا لإيطاليين آخرين”. إلا أن رئيسة الوزراء لم تصدر موقفا رسميا بهذا الشأن، بينما طالب وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاياني، عبر سفير إيطاليا لدى أوكرانيا، كييف بتقديم توضيحات.

من جهته، أعلن سالفيني انتظاره اعتذارا أو اتخاذ ما وصفه بالاستنتاجات المناسبة، وهو الصوت الوحيد في الائتلاف الحاكم المعارض لإرسال أسلحة إلى كييف، كما أن حزبه “الرابطة” لا يدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان نواب حركة “5 نجوم” الأوروبيون قد دعوا إلى إغلاق الموقع المتطرف، معتبرين أنه لا ينشر سوى الكراهية والتضليل.

يذكر أن الموقع المثير للجدل “ميروتفوريتس”أنشئ عام 2014، وهدفه تحديد الهويات ونشر البيانات الشخصية لكل من يُزعم أنه يهدد الأمن القومي الأوكراني. وخلال السنوات الأخيرة، أُدرجت في القائمة السوداء للموقع بيانات شخصية لصحفيين وفنانين وسياسيين زاروا شبه جزيرة القرم أو دونباس أو أثاروا لأي سبب تقييما سلبيا لدى القائمين على الموقع.

من جهتها، أعلنت النيابة العامة الروسية أن الموقع أنشئ لتنفيذ “عمليات تطهير” بحق سياسيين وصحفيين معارضين، وأنه يشكل انتهاكا صارخا من السلطات الأوكرانية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

المصدر: روسيا اليوم