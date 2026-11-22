فلسطين | الاحتلال يغلق البلدة القديمة في الخليل لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدداً من الطرق في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وفرضت إجراءات عسكرية مشددة لتأمين اقتحام عشرات المستوطنين لأحيائها وأسواقها، وسط منع حركة المواطنين وإجبار أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها.

وتزامنت الإجراءات مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال في أزقة البلدة القديمة، حيث قيّدت حركة السكان ومنعتهم من التنقل بحرية، كما عرقلت عمل الطواقم الصحفية، وحوّلت المنطقة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية لتوفير الحماية للمستوطنين خلال اقتحامهم.

وتتكرر هذه الإجراءات كل يوم سبت، بالتزامن مع اقتحامات ينفذها عشرات المستوطنين في أروقة البلدة القديمة، تحت حماية قوات الاحتلال، التي تفرض طوقاً عسكرياً وتغلق المحال التجارية، ما يفاقم معاناة السكان ويعطل أنشطتهم التجارية وحياتهم اليومية.

وتأتي هذه الممارسات في سياق سياسة التضييق المتواصل على الفلسطينيين في البلدة القديمة، وسط تحذيرات من استهداف وجودهم السكاني وتغيير الواقع الديمغرافي للمنطقة، عبر عرقلة حياتهم اليومية ومصادر رزقهم، بما يخدم مخططات تهويد البلدة ودفع سكانها إلى الرحيل.

المصدر: وكالة يونيوز