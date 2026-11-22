غالوزين: الحوار المباشر بين روسيا وجورجيا سيصبح منتظما

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أن روسيا وجورجيا اتفقتا على جعل حوارهما المباشر بصيغته الجديدة منتظما، وذلك عقب مباحثات أجراها في مينسك مع ممثل رئيس الوزراء الجورجي.

وقال غالوزين في تصريحات لوكالة “تاس” الروسية عقب محادثات أجراها مع الممثل الخاص لرئيس الوزراء الجورجي لشؤون العلاقات مع روسيا، غيورغي زوراباشفيلي، في العاصمة البيلاروسية مينسك: “تم الاتفاق على إرساء حوار مباشر بين روسيا وجورجيا وفق هذه الصيغة الجديدة، وبشكل منتظم”.

وأكد المسؤول الروسي أن موسكو راضية عن نتائج المحادثات، مشيرا إلى أن الاجتماع كشف عن إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون العملي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح غالوزين، أن الجانب الروسي أطلع الوفد الجورجي على التدابير المتخذة لتشجيع زيادة إمدادات المنتجات الزراعية إلى السوق الروسية، مضيفا أنه بمبادرة من الجانب الجورجي، تم الاتفاق على إصدار تصاريح إضافية للنقل البري.

ولفت غالوزين إلى أن المشاركين رحبوا بالاتجاه الإيجابي والمستمر في حركة التبادل التجاري والسياحة، باعتبارهما محركا للعلاقات الثنائية.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن المباحثات تناولت بالتفصيل القضايا الدولية الراهنة ومسائل الأمن الإقليمي، انطلاقا من مبدأ مسؤولية دول جنوب القوقاز وجيرانها المباشرين عن معالجة المشكلات في المنطقة.

وأشار الى أن الجانبين أعربا عن استعدادهما لإعادة بناء الروابط تدريجيا في المجالات الثقافية والإنسانية، وتعزيز التواصل بين شعبي البلدين.

وأعرب غالوزين عن تقديره للجانب البيلاروسي على المستوى الرفيع من التنظيم الذي شهده الاجتماع الروسي الجورجي.

وكان غالوزين وزوراباشفيلي قد أجريا، الخميس، أول جولة من المحادثات بينهما في مينسك. ووفقا للجانب الجورجي، بحث الطرفان قضايا الأمن الإقليمي ومسار المحادثات الدولية بشأن الأمن والاستقرار في منطقة ما وراء القوقاز.

من جانبها، أفادت الخارجية الروسية بأن اللقاء شهد تبادلا مستفيضا للآراء بشأن القضايا الراهنة للتعاون الثنائي، مع التركيز على التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني، وأسفر عن التوصل إلى عدد من التفاهمات العملية.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن صيغة الحوار بين غالوزين و زوراباشفيلي، ستستمر بما يخدم مواصلة التعاون وتطوير العلاقات بين روسيا وجورجيا، مشيرة إلى أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التواصل بين الشعبين.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وجورجيا مقطوعة منذ أن اعترفت موسكو باستقلال جمهوريتي (أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية) في 26 آب / أغسطس 2008، في خطوة لا تزال تبيليسي ترفضها وتعتبر المنطقتين “أراضي محتلة”. ويقتصر الحوار بين الطرفين حاليا على إطار “مناقشات جنيف” المعنية بالأمن والاستقرار في منطقة ما وراء القوقاز.

المصدر: وكالة تاس الروسية