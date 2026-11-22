ماروتشكو: وضع القوات الأوكرانية يتدهور في خاركوف

قال الخبير العسكري الروسي أندريه ماروتشكو إن وضع القوات الأوكرانية قرب بلدة روبيجني في مقاطعة خاركوف يتدهور، نتيجة تقدم القوات الروسية جنوبا من مدينة فولشانسك.



وأوضح ماروتشكو، في تصريح لوكالة “تاس”، أن معارك ضارية تدور حاليا في شمال مقاطعة خاركوف، مشيرا إلى أن الضغط المتواصل للقوات الروسية باتجاه الجنوب يزيد صعوبة الوضع العملياتي والتكتيكي للقوات الأوكرانية قرب روبيجني.

وقال: “تدور حاليا معارك ضارية في شمال مقاطعة خاركوف، والوضع العملياتي والتكتيكي للمسلحين الأوكرانيين قرب روبيجني يتدهور، إذ تواصل قواتنا الضغط من فولشانسك باتجاه الجنوب”.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تحاول تثبيت الوضع على هذا المحور من خلال شن هجمات مضادة، لكنها لم تحقق أي نتائج، بحسب تقييمه.

وكان ماروتشكو قد أفاد، في تصريح سابق لوكالة “تاس” نشر في 19 تشرين الثاني / نوفمبر، بأن وحدات الجيش الروسي سيطرت على خطوط تمركز ومواقع جديدة جنوب شرقي روبيجني، ما يزيد الضغط على مواقع القوات الأوكرانية ويفتح المجال أمام مواصلة التقدم الروسي.

وفي تطور ميداني لاحق، أفاد مشروع “وورغونزو” العسكري الروسي، في 21 تشرين الثاني / نوفمبر، بأن القوات الروسية تواصل توسيع منطقة سيطرتها جنوب غربي فولشانسك، مع استمرار المعارك في محيط بوغاييفكا وشيفتشينكوفو بيرفويه.

في المقابل، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، صباح 21 تشرين الثاني / نوفمبر، أن قواتها صدت سبع هجمات روسية خلال اليوم السابق في مناطق تيخويه ونوفوفاسيليفكا وسينيلنيكوفو وروبيجني.

وأكدت مجموعة القوات المشتركة الأوكرانية أن محاولات التقدم الروسية باتجاه روبيجني يوم 20 تشرين الثاني / نوفمبر لم تحقق نجاحا، في رواية تختلف عن تقييم ماروتشكو للتطورات الميدانية.

المصدر: وكالة تاس الروسية