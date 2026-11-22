روسيا | بدء سريان قواعد تداول العملات المشفرة في البورصات

أصبح بإمكان البورصات الروسية إطلاق تداول العملات الرقمية بعد دخول تعليمات مصرف روسيا المركزي حيز التنفيذ، لكن لا يمكنها بدء العمل قبل أن يوافق المصرف على قواعد التداول الخاصة بها.

ودخلت تعليمات مصرف روسيا المركزي حيز التنفيذ، وهي تضع متطلبات تنظيم التداول بالعملات الرقمية والحقوق الرقمية. وبموجبها يحق للبورصات الآن إطلاق تداول العملات المشفرة، بشرط أن تتفق مسبقا مع المنظِّم على قواعد هذا التداول.

وتفرض التعليمات على المنصات تسجيل المشاركين في التداول من وسطاء ومديري ثقة وأطراف مقابلة مركزية، وإمساك سجلات للطلبات والصفقات، ومراقبة العمليات. كما يتعين عليها احتساب السعر الحالي والمتوسط المرجح والسعر السوقي وسعر الإغلاق لكل عملة مشفرة مسموح بتداولها. وترفع بيانات سير التداول ونتائجه إلى المصرف المركزي بالآلية نفسها المعتمدة لسائر الأصول.

وأفادت تقارير بأن العملة المشفرة تُتَداول بموجب القواعد نفسها المطبقة على الأوراق المالية والعملات، وأن البورصة تعلّق التداول بعملة ما إذا توقف تداولها. وبحسب موقع “ppt.ru” القانوني، فإن 22 تشرين الثاني / نوفمبر هو أبكر موعد ممكن، لا موعد بدء التداول في كل منصة، إذ يتوقف ذلك على موافقة المركزي على قواعد كل منصة.

وبموجب تعليمات منفصلة سارية منذ 17 تشرين الثاني / نوفمبر، حددها المركزي للمستثمرين غير المؤهلين، يستطيع هؤلاء شراء البيتكوين والإيثريوم والعملة المستقرة “تيذر” (USDT) بما لا يزيد على 300 ألف روبل سنويا عبر وسيط واحد، فيما يُسمح للمستثمرين المؤهلين بأي أصول مشفرة. ويلزم الجميع بالخضوع لاختبار قبل التعامل. وتشير مصادر قانونية إلى هذه الشروط، ولم أتحقق منها من الوثيقة الرسمية.

قال نائب رئيس المصرف المركزي فيليب غابونيا على هامش مؤتمر الأورال لرابطة “ناوفور” في نوفمبر إن المصرف يتوقع إعداد متطلبات دخول المستثمرين إلى تداول العملات المشفرة، بما فيها الاختبار الإلزامي، بحلول 1 كانون الاول / ديسمبر، وإن بدء التداول الفعلي متوقع بعده.

وكانت الشركات المالية قد أعلنت جاهزيتها. فقال ألكسندر كريتوف، رئيس قسم تطوير تقنيات البلوكتشين في “تي-بنك”، إن البنك مستعد لفتح العمليات للعملاء عبر التطبيق فور نشر المركزي معيار الاختبار الإلزامي. وأفادت “في تي بي مويي إنفيستيتسيي” بأنها تنتظر صدور بقية اللوائح، وبأنها مستعدة لإتاحة التداول عبر التطبيق للمستثمرين المؤهلين الذين اجتازوا الاختبار.

المصدر: روسيا اليوم