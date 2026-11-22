جيفري ساكس: واشنطن تدرك استحالة هزيمة الصين تجاريا وعسكريا

قال الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس إن واشنطن أدركت أنها لا تستطيع الانتصار على الصين في حرب تجارية أو شاملة، معتبرا أن التقارب بين البلدين بات ممكنا ومرغوبا فيه.

وأوضح ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا، في مقابلة مع وكالة “تاس” عقب قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، أن التقارب بين واشنطن وبكين يمكن أن يتقدم بصورة كبيرة إذا التزم الطرفان بضبط النفس المتبادل.

وقال: “التقارب بين واشنطن وبكين ممكن بالتأكيد ومرغوب فيه، ويمكن أن يذهب بعيدا إذا التزم الطرفان بمبادئ ضبط النفس المتبادل”.

وأشار إلى زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين هذا العام، وزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن في ايلول / سبتمبر، ثم اجتماعهما مجددا في مدينة شينجين الصينية خلال قمة أبيك.

وأضاف: “أدركت واشنطن أنها لن تستطيع تحقيق النصر، لا في حرب تجارية ولا في حرب شاملة مع الصين”.

وبحسب تقديرات ساكس، يتجاوز حجم الاقتصاد الصيني نظيره الأمريكي بنحو الثلث عند احتسابه وفق تعادل القوة الشرائية، بينما يبلغ حجم الإنتاج الصناعي الصيني نحو ضعفي نظيره الأمريكي.

وشدد الاقتصادي الأمريكي على أن “المسار الأكثر عقلانية للطرفين هو التعاون”.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن ترامب وشي اتفقا خلال لقائهما في شينجين، يوم 19 تشرين الثاني / نوفمبر، على إعداد خطة عمل لبناء علاقات ثنائية قائمة على الاستقرار الاستراتيجي البناء والاحترام المتبادل والإنصاف والمعاملة بالمثل.

وأكدت بكين أن الجانبين اتفقا على تعزيز التواصل لمعالجة الخلافات الاقتصادية والتجارية، ومنع تصعيدها.

من جانبه، قال ترامب خلال اللقاء إن مجلس التجارة المشترك، الذي اتفق البلدان على إنشائه في مايو الماضي، أسهم في تحقيق مزيد من التوازن في العلاقات التجارية بينهما.

ورغم هذه المؤشرات، أفادت وكالة “رويترز” في 21 تشرين الثاني / نوفمبر بأن قمة شينجين لم تسفر عن اختراق تجاري ملموس، فيما دخلت قيود أمريكية إضافية على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين حيز التنفيذ بالتزامن مع اجتماع الرئيسين.

ولا تزال الهدنة التجارية بين البلدين سارية، وسط توقعات بأن يناقش ترامب وشي تمديدها خلال لقائهما المرتقب في ديسمبر، قبل انتهاء العمل بها في 10 كانون الثاني / يناير المقبل.

المصدر: روسيا اليوم