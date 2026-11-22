المكسيك | مقتل 7 مشتبه بهم و4 جنود في عملية ضد منظمة إجرامية بالمكسيك واعتقال قيادات بارزة

نقلت السلطات المكسيكية ثلاثة مشتبه بانتمائهم إلى منظمة بيلتران ليفا الإجرامية، بينهم فاوستو إيسيدرو ميزا فلوريس الملقب بـ«تشابو إيسيدرو»، إلى العاصمة مكسيكو سيتي، عقب اعتقالهم خلال عملية أمنية في ولاية سينالوا شمال غربي البلاد، أسفرت عن مقتل سبعة مشتبه بهم وأربعة جنود.

وأوضح الجيش المكسيكي، أن المشتبه بهم الثلاثة نُقلوا جواً على متن طائرة عسكرية وتحت حراسة مشددة، قبل وضعهم تحت تصرف النيابة العامة الاتحادية لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقهم.

وأفادت وزارة الدفاع المكسيكية بأن العملية نُفذت ليلة الجمعة في بلدة غواسابي بولاية سينالوا، وأسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة من القيادات البارزة في المنظمة الإجرامية، ومقتل سبعة مسلحين مشتبه بهم وأربعة جنود.

وأضافت الوزارة أن مسلحين حاولوا مقاومة عملية الاعتقال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مسلحة، أسفرت عن سقوط القتلى، مشيرة إلى ضبط أسلحة وذخائر، بينها بندقية من عيار 50 وقاذفة قنابل، إلى جانب مخدرات ومبالغ مالية، دون تسجيل إصابات بين المدنيين.

وأثارت المواجهات حالة من الذعر في المنطقة، وفق وسائل إعلام محلية، إذ أدت إلى تعليق مباراة بيسبول احترافية في غواسابي، فيما أظهرت مقاطع مصورة متداولة أشخاصاً يهرعون داخل الملعب بحثاً عن مكان آمن مع سماع دوي إطلاق النار.

وكانت السلطات المكسيكية قد كشفت في وقت سابق أن العملية نُفذت بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية، في إطار التعاون الأمني بين البلدين، فيما يواجه الموقوفون اتهامات تتعلق بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات في المكسيك والولايات المتحدة.

المصدر: وكالة يونيوز