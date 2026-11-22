فنلندا | مشاهد تكشف آثار هجوم مسيّرة على السفينة الروسية “سبارتا II” في في بحر البلطيق

أعلن حرس الحدود الفنلندي عن رصده هجومًا بمسيّرة استهدف سفينة الشحن الروسية “سبارتا II” في بحر البلطيق صباح السبت، في حادثة أثارت تفاعلًا أمنيًا لدى دول حلف الناتو.

أظهرت صور أصدرها حرس الحدود الفنلندي يوم 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2026 اندلاع حريق على متن سفينة الشحن المتضررة “سبارتا II” في مياه خليج فنلندا، مما يسلط الضوء على حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة جراء الهجوم.

وكانت فنلندا قد رصدت صباح السبت هجومًا بطائرة مسيّرة على سفينة الشحن الروسية داخل بحر البلطيق، وأبلغت على الفور حلفاءها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالواقعة.

وتُظهر الصور، التي تم توزيعها مشاهد الدخان والحريق المتصاعد من السفينة، دون صدور معلومات رسمية حتى الآن عن حجم الخسائر أو طبيعة الشحنة التي كانت على متنها.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة بحر البلطيق، حيث تتزايد عمليات المراقبة والرصد من جانب دول الحلف لحركة الملاحة البحرية في المنطقة.

المصدر: وكالة يونيوز