حرس الثورة الإسلامية يعلن استهداف رادارين أميركيين في البحرين ردًّا على انتهاك المجال الجوي الإيراني

أعلن حرس الثورة الإسلامية أن مقاتلي قوة الجوفضاء التابعة له استهدفوا مواقع للجيش الأميركي في قاعدتَي الرفاع وعوالي في البحرين، في عملية هجومية مركّبة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ردًّا على استمرار العدوان الأميركي وانتهاك المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضحت العلاقات العامة للحرس، في بيان، أن العملية نُفّذت تحت الرمز المبارك «يا أم البنين (عليها السلام)»، واستهدفت رادارَين تابعَين لمنظومات الدفاع الجوي الأميركية «باتريوت»، متمركزَين في القاعدتَين.

وأضاف البيان أن العملية جاءت عقب انتهاك طائرتَين مسيّرتَين أميركيّتَين للاستطلاع والقتال، من طرازَي «إم كيو-1» و«إم كيو-9»، المجال الجوي الإيراني، في سياق التحركات الجوية التي ينفّذها الجيش الأميركي في المنطقة.

وأشار إلى أن عمليات المرافقة والتغطية الجوية المكلفة التي ينفّذها الجيش الأميركي في المنطقة منذ فجر اليوم أخفقت في تحقيق أهدافها، ورافقتها خسائر فادحة في المعدات والسفن التي يتولّى حمايتها في البحر والجو.

وحذّر حرس الثورة الإسلامية من أن المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية يمثّل خطًّا أحمر للقوات المسلحة في البلاد، مشدّدًا على أن أي انتهاك له من جانب أي دولة أو قوة معتدية سيُقابَل بردّ قاسٍ وحاسم من «مقاتلي الإسلام».

المصدر: موقع المنار