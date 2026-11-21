الليكود يطرح شروطًا لتشكيل حكومة “وحدة وطنية” ويرفض إقامة دولة فلسطينية

طرح حزب الليكود شروطًا ومبادئ لتشكيل حكومة وحدة وطنية في الكيان الإسرائيلي، أبرزها الرفض المطلق لإقامة دولة فلسطينية، والتمسّك بإبقاء «المناطق الأمنية» في سوريا ولبنان وغزة وفق الخطوط القائمة حاليًا.

ودعا الحزب إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات الشخصية وخطابات التحريض ضد رئيس الوزراء والحكومة في الكيان الإسرائيلي، وإلى إعلان وقف المقاطعات، بما يشمل وضع حدّ لمقاطعة رئيس الوزراء والأحزاب والوزراء واستبعادهم.

واقترح الليكود إصدار بيان مشترك يؤكد التزام الطرفين بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأحزاب التي تؤيد وجود الكيان الإسرائيلي بوصفه «الدولة القومية للشعب اليهودي». ودعا، في هذا الإطار، إلى الإعلان علنًا عن التخلي عن تشكيل حكومة مشتركة مع أحزاب وصفها بأنها «مؤيدة للإرهاب تسعى إلى القضاء على الدولة اليهودية»، واصفًا فكرة تشكيل حكومة معها بـ«الجنونية».

وحدّد الحزب أربعة مبادئ أساسية مقترحة لتشكيل الحكومة، هي الموافقة على اعتبار الكيان الإسرائيلي «الدولة القومية للشعب اليهودي»، والرفض المطلق لإقامة دولة فلسطينية، والتمسّك الصارم بـ«إنجازات الحرب»، ولا سيما إبقاء «المناطق الأمنية» في سوريا ولبنان وغزة وفق الخطوط القائمة حاليًا، والتوصّل إلى تسوية بشأن وضع دارسي التوراة بتوافق واسع يشمل قادة المجتمع الحريدي.

وأوضح الليكود أن مفاوضات جادّة ومعمّقة ستُجرى بعد مناقشة المبادئ الأساسية وبلورة التوافقات بشأنها، على أن يُبذل خلالها جهد للتوصّل إلى توافق واسع حول مجموعة من القضايا، من بينها السياسة الأمنية، والتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، والمنظومة القضائية، وإنفاذ القانون، وملف الجريمة المنظمة، بما في ذلك في الوسط العربي.

المصدر: موقع المنار