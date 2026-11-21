الشيخ علي الخطيب: كنا نأمل أن يكون خطاب الاستقلال جامعًا وأن يترفّع الرئيس عن توجيه الاتّهامات إلى فريق ضحّى بدمائه

انتقد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، الشيخ علي الخطيب، «الاتهامات وقلب الحقائق» في خطاب رئيس الجمهورية في عيد الاستقلال، معربًا عن أسفه لما عدّه اتّهامًا لفريق من اللبنانيين بالخيانة.

وأكّد، في اتصال هاتفي مع قناة «المنار»، أنّ رئيس الجمهورية هو رئيس البلاد بكلّ أبنائها، وأنّ موقعه يقتضي أن يجمع اللبنانيين ويتجنّب ما يدفع إلى مزيد من الانقسام.

وهنّأ الشيخ الخطيب اللبنانيين بعيد الاستقلال، معربًا عن أمله في أن يتمكّنوا، بوحدتهم، من تحقيق استقلالهم فعليًا، وطرد الاحتلال من أرضهم، ووقف العدوان المستمرّ على أهلها، وما يرافقه من جرف القرى والمنازل وقتل اللبنانيين.

وأوضح الشيخ الخطيب أنّه لا يرغب في الردّ على رئيس الجمهورية أو التعليق على كلّ كلمة في خطابه، لكنّه أبدى ملاحظات على توجيه هذه الاتّهامات في هذا التوقيت إلى فريق من اللبنانيين قال إنّه دفع على الدوام ثمنًا غاليًا دفاعًا عن لبنان وسيادته وكرامة شعبه. وأضاف أنّه كان يأمل أن يكون خطاب الاستقلال جامعًا لجميع اللبنانيين، وأن يترفّع الرئيس عن توجيه هذا الاتّهام إلى فريق ضحّى بدمائه وأبنائه.

وانتقد الشيخ الخطيب الاتّهامات الجائرة التي طالت الذين يقفون في وجه عدوان الكيان الإسرائيلي، وكذلك الموقف الذي اتّخذه الخطاب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي أكد أنّها قدّمت للبنان من دون أن تأخذ منه شيئًا.

وشدّد على أنّ كلّ مسؤول، أيًّا كانت صفته أو موقعه، عليه أن يعمل على جمع اللبنانيين ويمتنع عمّا قد يؤدّي إلى الفرقة والفتنة في البلاد.

وقال الشيخ الخطيب إنّ الذين طالتهم هذه الاتّهامات «أشرف من كلّ الذين يتّهمونهم»، معتبرًا أنّ دماءهم ودماء أبنائهم، وما أصاب أراضيهم وبيوتهم، وما عايشوه من نزوح ومعاناة، هي مصدر شرف لهم، مقابل من ذهب إلى مفاوضات لا تصبّ في مصلحة لبنان ولم تسفر عن أيّ نتيجة.

وتطرّق الشيخ الخطيب إلى تعطيل اتفاق إسلام أباد، معتبرًا أنّ الاتفاق كان يصبّ في مصلحة لبنان ويهدف إلى إخراج قوات الاحتلال من أرضه. وأعرب عن أسفه لأنّ تعطيل الاتفاق جاء استجابةً لمطلب أميركي.

المصدر: موقع المنار