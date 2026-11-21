نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب للمنار: اشرف الناس الذين قدموا دماءهم واراضيهم وهو اكبر شرف لهم مقابل الذين يذهبون الى مفاوضات ليست في مصلحة لبنان