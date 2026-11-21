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متحدث القوات المسلحة اليمنية: العدوان السعودي خلف شهداء وجرحى من المدنيين نتيجة قصفه في محافظات البيضاء وعمران وحجة وصعدة ولحج وتعز والجوف ومأرب
21-11-2026 18:33 مساءً
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