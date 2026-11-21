«المرابطون» في عيد الاستقلال يؤكّدون أنّ الوحدة الوطنية خطّ الدفاع الأول عن لبنان

أكّدت حركة الناصريين المستقلين «المرابطون»، في بيان بمناسبة عيد الاستقلال، أنّ الوحدة الوطنية باتت اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى منذ استقلال لبنان، خطّ الدفاع الأول عنه. وشدّدت على أنّ حماية لبنان وبناءه يقتضيان تجاوز الانقسامات، وصون الثوابت الوطنية، وتعزيز التضامن بين مكوّناته، والتمسّك بانتمائه العربي، والتفاعل مع القضايا الأساسية المشتركة للدول العربية، والتمسّك بـ«الحقّ المقدّس» في الدفاع عن الأرض واستقلال القرار الوطني.

واعتبرت الحركة أنّ حلول عيد الاستقلال في هذه الأيام الحالكة يفرض تحديد ثوابت الوطن الذي أراده اللبنانيون، في زمن طغيان الاستعمار الفرنسي، وطنًا حرًّا سيّدًا مستقلًّا، عصيًّا على الوصاية والتبعية، متمسّكًا بكرامته الوطنية وسيادته وحقوقه وأرضه.

ورأت أنّ الاستقلال اليوم موقف وطني وسيادي يعبّر عن إرادة شعب يرفض أن تصبح جغرافيا وطنه مشروعًا في حسابات الآخرين أو ساحةً لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية.

ووجّهت الحركة تحية إجلال وإكبار إلى الجيش اللبناني، ضبّاطًا ورتباء وأفرادًا، مشيدةً بوفائهم للقسم وبقيم الشرف والتضحية والوفاء، وحملهم أمانة الدفاع عن الأرض والعِرض على امتداد الأراضي اللبنانية. كما حيّت المؤسسات الأمنية التي دفعت من دماء أبنائها وبناتها ثمن حماية لبنان، مؤكّدةً أنّ تماسك هذه المؤسسات ووحدتها يشكّلان ضمانةً أساسية لصون أهل لبنان. وأعربت عن وفائها وتقديرها للمؤسسات الأمنية، وحيّت شهداءها، معربةً عن احترامها وعرفانها لعائلاتهم.

وجدّدت «المرابطون»، في ختام البيان، العهد بأن يبقى لبنان وطنًا نهائيًّا عربيًّا لجميع أبنائه، وأن تظلّ كرامته الوطنية فوق كلّ اعتبار. ووجّهت تحية محبّة ووفاء إلى أهل الجنوب الصامدين الصابرين المحتسبين، وإلى شهداء لبنان جميعًا، وختمت بقولها «دمتم أحرارًا وكلّ الاستقلال للبنان».

المصدر: موقع المنار