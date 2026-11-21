اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام يطالب بتصحيح الرواتب وبدلات النقل وإقرار سلسلة جديدة

طالب اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام بإدراج جميع الزيادات في أساس الراتب، وإقرار سلسلة جديدة وعادلة للرتب والرواتب، وتصحيح بدل النقل اليومي بما يتناسب مع كلفته الفعلية. وجاءت هذه المطالب خلال اجتماع خُصّص لبحث الملفات المعيشية والوظيفية للعاملين في القطاع العام، في ظل استمرار تراجع القدرة الشرائية للرواتب وارتفاع كلفة المعيشة والنقل.

وبحث المجتمعون ملف تصحيح الرواتب وموازنة عام 2027، وأكّدوا رفضهم ما وصفوه بـ«سياسة الترقيع» وتقسيط المستحقات، ولا سيّما تجزئة المفعول الرجعي للرواتب الستة الإضافية والزيادات الموعودة على دفعتين. وشدّدوا على إدراج جميع الزيادات في أساس الراتب لضمان انعكاسها على التعويضات والتقديمات التقاعدية، وعلى إقرار سلسلة جديدة وعادلة للرتب والرواتب تعيد للأجور قدرتها الشرائية إلى ما كانت عليه قبل أزمة عام 2019، واعتماد سلّم متحرّك للأجور لمواكبة التضخّم.

وناقش المجتمعون أزمة بدلات النقل وانعكاساتها على انتظام العمل في الإدارات العامة، مشيرين إلى استمرار تعذّر حضور عدد من الموظفين إلى مراكز عملهم أيام الجمعة بسبب عجزهم عن تحمّل كلفة الانتقال. وطالبوا بتصحيح بدل النقل اليومي وفق الكلفة الفعلية، واعتماد معايير عادلة وموحّدة لاحتساب بدل المحروقات تكفل المساواة بين القطاعين العام والخاص.

وشدّد المجتمعون على ضرورة توحيد الزيادات والتقديمات لتشمل جميع العاملين في الإدارات العامة والبلديات والجامعة اللبنانية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، مؤكّدين رفض الاستثناءات والتمييز بين القطاعات. ودعوا إلى تعزيز التغطية الصحية والاجتماعية، ومتابعة حقوق التفرّغ لأساتذة الجامعة اللبنانية، وحقوق العاملين في «أوجيرو» والعاملين بالأجر اليومي في جميع مؤسسات الدولة.

وبحث الاجتماع أوضاع العاملين في القطاع العام الذين تعرّضت منازلهم وممتلكاتهم للقصف والتدمير جراء عدوان الكيان الإسرائيلي، وأكّد المجتمعون ضرورة إنصافهم وتأمين الدعم والتعويضات اللازمة لهم.

وطالب المجتمعون أيضًا بتأمين دعم خاص للعاملين في القطاع العام الذين يقطنون على ارتفاع يزيد على 500 متر، نظرًا إلى الأعباء الإضافية التي يتحمّلونها نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات اللازمة للتدفئة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق المجتمعون على توسيع دائرة التحرّك ومتابعة الملفات المطروحة مع الجهات المعنية، بما يضمن إدراج هذه المطالب على جدول الأولويات.

المصدر: موقع المنار