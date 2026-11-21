حرس الثورة الإسلامية: تدمير طائرة مسيّرة استطلاعية معادية انتهكت المجال الجوي الإيراني في شمال الخليج ضمن نطاق المياه المقابلة لسواحل بوشهر بنيران دقيقة وفعّالة