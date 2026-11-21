ريما كرامي تقول في ذكرى الاستقلال إن السيادة منقوصة بفعل العدوان وفيصل كرامي يؤكد ضرورة تحرير الأرض

أكّدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، في الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، أنّ السيادة اللبنانية لا تزال منقوصة بفعل استمرار عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان وانتهاكاته المتواصلة لأرضه وسيادته. وشدّدت على أنّ الاستقلال لا يكتمل إلا بالحفاظ على سيادة الدولة وحقّ لبنان في حماية أرضه وصون استقلاله.

وجاء موقف الوزيرة كرامي خلال تمثيلها رئيس الجمهورية في مراسم تكريم رجل الاستقلال الرئيس عبد الحميد كرامي، حيث وضعت إكليلًا من الزهر على ضريحه في مقابر باب الرمل في طرابلس.

وشدّدت على أهمية استذكار رجالات الاستقلال وتضحياتهم في سبيل قيام الدولة اللبنانية، معتبرةً أنّ المرحلة التي يمرّ بها لبنان تفرض التمسّك بقيم الاستقلال والسيادة ومواصلة العمل للحفاظ على الوطن ومؤسّساته في مواجهة التحدّيات الراهنة.

من جهته، أكّد رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي أنّ لا استقلال مكتملًا من دون تحرير الأرض واستعادة السيادة الوطنية. وأشار إلى أنّ لبنان يمتلك مؤسّسات دستورية وجيشًا وقوى أمنية وحكومة تحظى بالثقة، فيما لا تزال سيادته منقوصة بفعل استمرار الاحتلال واعتداءات الكيان الإسرائيلي.

ولفت إلى أنّ الرئيس عبد الحميد كرامي أوصى أبناءه بالحفاظ على لبنان واستقلاله، معتبرًا أنّ الوفاء بهذه الوصية يكون بالعمل على بناء الدولة وصون مؤسّساتها وتحرير الأرض وتعزيز كرامة المواطن، وصولًا إلى لبنان سيّد حرّ مستقلّ.

كما وضع النائب وليم طوق إكليلًا من الزهر، باسم الجمهورية اللبنانية، على ضريح رجل الاستقلال، الوزير الراحل حميد فرنجيه، في إهدن.

وحضر المراسم العميد عماد إبراهيم، ممثّلًا قائد الجيش، والنقيب أنطونيو نادر، ممثّلًا المدير العام لقوى الأمن الداخلي، إلى جانب عائلة الراحل وعدد من الأصدقاء. وعزفت فرقة موسيقى الجيش خلال المراسم «نشيد الموت».

المصدر: موقع المنار