الجيش الايراني: استهداف مقاتلة اميركية واجبارها على هبوط اضطراري



اعلنت العلاقات العامة للجيش الايراني انه مساء الجمعة، تمكّنت المنظومات المحلية التابعة لقوة الدفاع الجوي للجيش، والمتمركزة في جنوب البلاد، والخاضعة لسيطرة شبكة الدفاع الجوي الوطنية المتكاملة، من اكتشاف ورصد مقاتلة أميركية واحدة من طراز F-16 فوق الخليج الفارسي.



واضافت: خلال هذه العملية، أطلقت منظومات الدفاع الجوي صاروخاً باتجاه المقاتلة الأميركية F-16 بعد تعقّبها، ما أدى إلى تضرّر المقاتلة الأميركية المعتدية إثر انفجار الصاروخ بالقرب منها، واضطر الطيار إلى إلغاء المهمة والهبوط اضطرارياً في أحد أقرب مطارات المنطقة.