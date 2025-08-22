الجمعة   
   22 08 2025   
   28 صفر 1447   
   بيروت 15:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    ‫حركة حماس: ما أعلنته الأمم المتحدة يمثل شهادة دولية ‫دامغة على الجريمة الصهيونية بحق أكثر من مليوني إنسان محاصر 