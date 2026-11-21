حمدان: تبرير الاعتداءات الإسرائيلية والتصويب على الجيش والمقاومة يعبران عن تبنّي وجهة نظر العدو

أكد عضو هيئة الرئاسة في حركة “أمل” خليل حمدان أن “تبرير الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والتصويب على الجيش اللبناني والمقاومة، لا يمكن اعتبارهما موقفاً وطنيا بل هما تعبير عن وجهة نظر العدو الصهيوني وتماهٍ مع مواقفه”، مشدداً على “ضرورة تحصين الوحدة الوطنية، واعتماد لغة الحوار، والتمسّك بحق لبنان في تحرير أرضه بكل الوسائل المتاحة”.

كلام حمدان جاء خلال احتفال تأبيني أُقيم في بلدة الكفور – النبطية، لمناسبة مرور ثلاثة أيام على وفاة الفقيدين علي محمود توبة ومحمد نور الدين توبة، من بلدة أرنون، بحضور النائب ناصر جابر، رجال دين، رؤساء بلديات ومخاتير، فاعليات اجتماعية، وأهالي بلدة أرنون والجوار.

واستهل حمدان كلمته بالإشارة إلى أن “الفقيدين ينتميان إلى بلدة أرنون التي سطّرت صفحات مشرقة من تاريخها بالصمود والتضحية، وقدّم أهلها الشهداء والجرحى، وتحمّلوا مرارة التهجير والاعتداءات الإسرائيلية التي طالت المنازل والحقول، ووصلت إلى استهداف قلعة الشقيف التاريخية”.

وقال: “اننا نستقبل ذكرى عيد الاستقلال في وقت لا يزال فيه العدو الصهيوني يحتل أكثر من ستمائة كيلومتر مربع من أرضنا، وأكثر من خمسين مدينة وقرية ومزرعة”، معتبراً أن “هذا الواقع يفرض على الجميع الارتقاء بالمواقف إلى مستوى التحديات الوطنية، ورفض أي محاولة للرقص على جراح اللبنانيين ودماء شهدائهم، وعلى أنقاض منازلهم ومؤسساتهم التي دمّرها العدوان الإسرائيلي”.

وشدّد على أن “التصويب على الجيش اللبناني والمقاومة والشعب، والترويج للرواية الإسرائيلية لتبرير الاعتداءات على لبنان، يمثّلان تماهياً خطيراً مع مواقف العدو”، معتبراً أن “مثل هذه الممارسات تستوجب تحرّك الجهات القضائية والمسؤولين المعنيين، ولا سيما أن القوانين اللبنانية تجرّم التعامل مع العدو الإسرائيلي”، داعياً إلى “التدقيق في المضامين التي يجري الترويج لها عبر بعض المنابر الإعلامية والحلقات التلفزيونية العلنية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عند ثبوت أي مخالفة”.

وأكد حمدان أن “مواجهة التحديات لا تكون بالتحريض وإثارة الانقسامات، بل بالتمسّك بالوحدة الوطنية التي دعا إليها الإمام المغيّب السيد موسى الصدر، ونبذ الطائفية والمذهبية ومخرجاتهما، والكفّ عن مغازلة العدو الإسرائيلي، واعتماد لغة الحوار والتفاهم، بما في ذلك الحوار الثنائي، كما دعا إليه رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري”.

وقال: “أن تحرير الأرض اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، بكل الوسائل المتاحة، يجب أن يبقى خياراً حاضراً في حسابات الدولة والشعب، وألا يغيب عن الأولويات الوطنية مهما بلغت التحديات والضغوط”.

ووجّه حمدان تحية تقدير واعتزاز إلى الجيش اللبناني، قيادةً وضباطاً ورتباء وأفراداً، مشيداً بمواقفه المشرّفة، ومؤكداً أن “استهداف المؤسسة العسكرية أو النيل من دورها الوطني لا يخدم مصلحة لبنان، وأن أي خيار يقوم على استبعاد الجيش والمقاومة من معادلة الدفاع عن الوطن لا يصبّ في المصلحة اللبنانية”.