لجان المقاومة في فلسطين: الوسطاء والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار أمام اختبار حقيقي لمصداقيتهم ومسؤولياتهم ولم يعد مقبولاً الاكتفاء ببيانات القلق والإدانة الشكلية بل بات واجباً عليهم اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف العربدة الصهيونية