الجيش الايراني: الملاحة في المناطق المحظورة والنطاقات المحددة تشكّل تهديداً خطيراً لحياة أفراد الطواقم وسلامة السفن

أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للجيش الإيراني اليوم السبت أنه “قبل ظهر اليوم، تعرّضت ناقلة نفط مخالفة لحريق، بعدما دخلت المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز، رغم التحذيرات المعلنة ومتطلبات الملاحة البحرية، وذلك عقب إطفائها أنظمة التعريف والملاحة واصطدامها بلغم بحري”.

كما حذر الجيش الايراني “مالكي ناقلات النفط والقائمين على تشغيلها من أن الملاحة في المناطق المحظورة والنطاقات المحددة تشكّل تهديداً خطيراً لحياة أفراد الطواقم وسلامة السفن”.

وفي السياق، قال الجيش الايراني إنه “تقع مسؤولية أي حادث ناجم عن تجاهل التحذيرات والقيود البحرية على عاتق مالكي السفن ومشغّليها”.

المصدر: موقع المنار