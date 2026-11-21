الجيش الإيراني: نحذّر مالكي ناقلات النفط والقائمين على تشغيلها من أن الملاحة في المناطق المحظورة والنطاقات المحددة تشكّل تهديداً خطيراً لحياة أفراد الطواقم وسلامة السفن