حرس الثورة الايراني: إسقاط المسيّرة الأميركية التاسعة عشرة من طراز MQ-1 في أجواء جزيرة قشم



أعلن حرس الثورة الإسلامية في ايران اليوم السبت عن إسقاط المسيّرة الأميركية المتطورة التاسعة عشرة من طراز MQ-1 بنيران دفاعات القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة، في أجواء جزيرة قشم.

هذا وقال بيان صادر عن حرس الثورة الإسلامية في ايران أنه “أعلنت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة وقوع حوادث وانفجارات وحرائق شديدة في ناقلات نفط في المنطقة الجنوبية من مضيق هرمز، خلال ليلة أمس”.



وتابع البيان “استخدم الجيش الأميركي، الليلة الماضية، غطاءً جوياً واسعاً شمل طائرات للتزود بالوقود، ومقاتلات من طراز F-16 وF/A-18 وF-35، وطائرات الدورية البحرية P-8 بوسيدون، وعدداً من المروحيات والمسيّرات من سلسلة MQ، في محاولة لتهيئة الظروف لعبور ناقلات النفط ونقل الشحنات بصورة غير قانونية وتهريب الوقود عبر مضيق هرمز”.



وأوضح أنه “سُجّلت خلال هذه التحركات حوادث وانفجارات وحرائق شديدة في ناقلات نفط ضمن المنطقة الجنوبية من المضيق؛ وقع الحادث الأول بالقرب من ميناء خصب، فيما وقع الحادث الثاني فجر اليوم على بُعد نحو ثلاثة كيلومترات من سواحل جزيرة غنم”. ووفقاً لبيان العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة لحرس الثورة، فإن سبب هذه الانفجارات هو اصطدام السفن المخالفة بألغام بحرية.

المصدر: موقع المنار