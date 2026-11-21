«قولنا والعمل» و«وتعاونوا» توزّعان ملابس شتوية على العائلات المتعففة في برالياس

في مبادرة إنسانية للتخفيف من الأعباء المعيشية ومساعدة الأسر المحتاجة على مواجهة برد الشتاء، نظّمت جمعية «قولنا والعمل»، بدعم من جمعية «وتعاونوا»، حملة لتوزيع الملابس الشتوية على العائلات الفقيرة والمتعففة في بلدة برالياس والجوار، بمشاركة عشرات العائلات والأمهات.

وثمّن رئيس جمعية «قولنا والعمل» الشيخ الدكتور أحمد القطان وقوف جمعية «وتعاونوا» الدائم إلى جانب أهالي المنطقة، ولا سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة والأزمات التي يمر بها لبنان والاعتداءات الإسرائيلية اليومية.

وأشار القطان إلى حرص الجمعية على التعاون مع مختلف الجهات والمبادرات التي تسهم في مساعدة العائلات المتعففة، موضحاً أن الملابس الموزعة مقدّمة من جمعية «وتعاونوا»، إلى جانب مساهمات من عدد من محال الألبسة.

وأكد أن مشاركة عشرات العائلات في الحملة تعكس الحاجة إلى استمرار هذه المبادرات، موجّهاً الشكر إلى كل من يساهم في دعم الأسر المحتاجة والوقوف إلى جانبها.

المصدر: موقع المنار