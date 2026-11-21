النائب جهاد الصمد: استقلال لبنان يبقى منقوصا ما دام جزء من أرضه محتلا

رأى النائب جهاد الصمد ان “الاستقلال يحل علينا هذا العام ولبنان يعيش اياما صعبة على أكثر من صعيد لا تسمح لنا ان نحتفل بالذكرى بما يليق بها”.

وقال الصمد في بيان له السبت “لا يمكن ان نحتفل بذكرى الاستقلال كما نتمنى ونأمل لان العدو الاسرائيلي يحتل جزءا عزيزا من ارضنا، ولان أكثر من مليون مواطن لبناني جرى تهجيرهم من مناطقهم قسرا بفعل العدوان الاسرائيلي. والمطلوب اليوم من كل اللبنانيين ان يحافظوا على الوحدة الوطنية بكل ما اوتوا من قوة”.

وحيا الصمد الجيش اللبناني، قيادة وضباطا وافرادا، ودعا الى “تسليحه وتزويده بالعتاد اللازم من اجل تمكينه من القيام بواجباته في الداخل وفي مواجهة اي عدوان خارجي”.

وشدد الصمد على أن “استقلال لبنان يبقى منقوصًا ما دام جزء من أرضه خاضعًا للاحتلال الإسرائيلي، وما دامت الدّولة غير قادرة على بسط سلطتها الفعليّة بقواها الذّاتيّة على كامل ترابها الوطني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام