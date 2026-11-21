هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تعرّض ناقلة نفط كانت تعبر مضيق هرمز باتجاه الخارج للإصابة بمقذوف مجهول على بُعد 11 ميلاً بحرياً شمال خصب في سلطنة عُمان من دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم