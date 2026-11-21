هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين: يقبع نحو 350 طفلًا في سجون الاحتلال بينهم ثلاث فتيات بعد تسجيل أكثر من 2000 حالة اعتقال في الضفة والقدس فيما لا يزال مصير عشرات أطفال غزة مجهولا