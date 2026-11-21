العدو الاسرائيلي يواصل انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار في غزة..

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، بينهم طفل وامرأتان، السبت، جراء إطلاق نار وتفجيرات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع تجدد حروقات وقف النار.

وأفاد مصدر محلي فلسطيني “بإصابة مواطنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت في مخيم للنازحين شمال شرقي مدينة غزة”.

كما أصيب مواطنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات النازحين في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في غزة “بإصابة طفل وامرأة برصاص قوات الاحتلال في منطقة الكنيس بمواصي خان يونس”، فيما وصلت إلى مجمع ناصر الطبي سيدة تبلغ من العمر 33 عاما، مصابة في يدها، إثر التفجيرات الضخمة التي نفذتها قوات الاحتلال بالقرب من دوار بني سهيلا شرقي المدينة.

وفي السياق ذاته، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس، ما أثار حالة من الخوف بين السكان الذين لجأوا إلى المنطقة هربا من القصف والتدمير.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة وشرقي مدينة خان يونس.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق استمرار خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال إطلاق النار والقصف والتفجيرات وعمليات نسف المنازل، بما يعرض حياة المدنيين، ولا سيما النازحين، لخطر متواصل.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاق عبر القصف وإطلاق النار والتوغلات وعمليات التدمير، ما أدى إلى مزيد من الشهداء والجرحى، واستمرار معاناة السكان الذين يعيشون في ظروف إنسانية قاسية، وسط تواصل تقييد دخول الاحتياجات الأساسية ومستلزمات الإيواء.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام