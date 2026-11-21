هبوط طائرة تابعة لشركة خطوط “نيوجيني” اضطراريا في الفلبين

هبطت طائرة تابعة لشركة خطوط “نيوجيني” اضطراريا جنوب الفلبين اليوم بعد تحذير من حريق في أحد محركيها، دون وقوع إصابات بين ركابها وطاقمها.

وقالت هيئة الطيران المدني الفلبينية إن الطائرة، التابعة لشركة الطيران الوطنية في بابوا غينيا الجديدة، كانت تقل 137 راكبا وتسعة من أفراد الطاقم، في رحلة من هونغ كونغ إلى بابوا غينيا الجديدة، عندما اضطرت إلى تحويل مسارها والهبوط في مطار دافاو الدولي.

وأكدت الهيئة عدم تسجيل أي إصابات، مشيرة إلى أن جميع الركاب وأفراد الطاقم غادروا الطائرة عبر مزالق الطوارئ، بعد هبوطها بسلام.

وقال إريك أبولونيو، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الفلبينية، إن الطيارين رصدا مؤشرا يحذر من احتمال وجود شرر أو حريق في المحرك الأيمن، ما دفعهما إلى اتخاذ إجراءات السلامة وطلب الهبوط الاضطراري في مطار دافاو، بعد منتصف الليل بقليل.

وأضاف أن التحقيق في الواقعة سيشمل الاستماع إلى إفادات الطيارين، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة التحذير.

وجرى نقل الركاب وأفراد الطاقم إلى مبنى المطار، حيث قدمت لهم المساعدة اللازمة وتم توفير الإقامة لهم في فنادق. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار بالطائرة.

وأغلقت السلطات مطار دافاو أمام الرحلات الأخرى لإتاحة المجال أمام فرق الطوارئ للتعامل مع الحادث، ما أدى إلى إلغاء رحلتين داخليتين. وأُعيد فتح المطار لاحقا، عقب استكمال فحوص السلامة للمدرج الرئيسي، بحسب هيئة الطيران المدني الفلبينية.

المصدر: روسيا اليوم + اوسوشيتد برس