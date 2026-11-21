فرنسا | “دومينيك دو فيلبان” يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية وسط حشد من المرشحين

أعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، داعياً إلى إنهاء ما وصفه بـ”تدهور فرنسا وروح الهزيمة” التي تسيطر على البلاد.

وقال فيلبان البالغ من العمر 73 عاماً خلال أول فعالية انتخابية له في بلدة غارج-ليز-غونيس بمقاطعة فال دواز “أنا مرشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2027″، متعهداً بوقف “هذا التدهور الذي تشهده فرنسا، وروح الهزيمة التي تتغلغل فينا”.

وهاجم فيلبان حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد، واصفاً إياهما بأنهما “القوتان الرئيسيتان للتطرف” اللتان “اختطفتا الحياة السياسية بشكل متزايد”.

كما انتقد الرئيس إيمانويل ماكرون، واصفاً إياه بـ”الرئيس الشبح” وإدارته بأنها “سلطة زومبي عاجزة عن الاستجابة لمطالب مواطنينا”.

وكان فيلبان قد شغل منصب وزير الخارجية بين عامي 2002 و2004 ورئيس الوزراء بين عامي 2005 و2007 في عهد الرئيس الراحل جاك شيراك.

واكتسب فيلبان شهرة عالمية بعد خطابه الشهير أمام مجلس الأمن الدولي في فبراير 2003 ضد خطط الولايات المتحدة لغزو العراق.

وأسس فيلبان حزبه الخاص “فرنسا الإنسانية”، وتشير استطلاعات الرأي حتى الآن إلى حصوله على نسبة تصويت منخفضة بأرقام أحادية.

ويخوض فيلبان السباق في مواجهة حشد من المرشحين الذين يسعون لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال مواجهة في الجولة الثانية بين مارين لوبان عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وجان لوك ميلانشون عن حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد.

ويُعد تأمين 500 توقيع من المسؤولين المنتخبين شرطاً أساسياً للترشح، ويقول فريقه إنه حصل على نحو 300 تعهد حتى الآن، بعد أن أخفق في تجاوز هذه العقبة خلال محاولته السابقة عام 2012.

المصدر: وكالة يونيوز