بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعلنان إنجاز اتفاقات جديدة تشمل التجارة وتنقل الشباب وخلاف بشأن الرسوم الجامعية



أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اختتام المفاوضات بشأن حزمة من الاتفاقات الجديدة الرامية إلى تسهيل التبادل التجاري وتنقّل الشباب وربط سوقَي تداول تصاريح انبعاثات الكربون، وذلك خلال قمة عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، فيما لا يزال الخلاف قائماً بشأن الرسوم الدراسية للطلاب الأوروبيين في الجامعات البريطانية.



ووصف رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام الاتفاقات بأنها “لحظة تاريخية” و”مكسب للطرفين”، مؤكداً أنّ البريطانيين يتطلّعون إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يتجاوز الترتيبات التي أفضى إليها خروج بلادهم من التكتّل، المعروف بـ”بريكست”.



وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أوضح بيرنهام أنّ الاتفاقات الجديدة ستسهم في تخفيف أعباء المعيشة، ولا سيّما أسعار المواد الغذائية، عبر تقليص الإجراءات الإدارية وخفض تكاليف التصدير.



وفي ما يتعلّق بالمردود الاقتصادي، نقل بيرنهام عن وزيرة الخزانة البريطانية تأكيدها أنّ الاتفاقات قد تضيف ما يصل إلى 0.5% إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، بما يعادل نحو 17 مليار جنيه إسترليني، أي قرابة 22.25 مليار دولار.



واعتبر رئيس الوزراء البريطاني أنّ هذه الخطوة تمثّل “أكبر إجراء منفرد لتحفيز النمو” يمكن اتخاذه خلال الدورة البرلمانية الحالية.



فون دير لاين: نجاح كبير في المفاوضات التجارية



من جهتها، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اختتام المفاوضات بشأن تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية بأنه “نجاح كبير”، مشيرةً إلى أنّ الاتفاق من شأنه خفض التكاليف على المستهلكين.



وأكدت فون دير لاين انتهاء المحادثات بشأن ربط سوقَي تداول انبعاثات الكربون بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحفيز الاستثمارات في الصناعات النظيفة.



وتأتي هذه التفاهمات في إطار مساعي لندن وبروكسل لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية بعد “بريكست”، في وقت لا يزال فيه ملف الرسوم الجامعية للطلاب الأوروبيين يشكّل نقطة خلاف بين الجانبين.

المصدر: BBC