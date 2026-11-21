هيغسيث يفرض قيودا على التعاون الدفاعي مع كندا

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث فرض قيودا جديدة على التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وكندا بموجب مذكرة سرية أصدرها الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم 20 تشررين الثاني / نوفمبر، عن مسؤولين مطلعين أن هيغسيث أصدر توجيهاته في مذكرة سرية لم يكشف عنها سابقا، دون أن توضح طبيعة القيود الجديدة أو نطاق تطبيقها.

وأشارت الصحيفة إلى أنها لم تطلع على المذكرة نفسها، فيما اعتبر أحد المسؤولين أن الخطوة ستنظر إليها أوتاوا باعتبارها إهانة، وستثير تساؤلات بشأن مستقبل التعاون بين جيشي البلدين.

من جانبه، أكد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أن توجيهات هيغسيث لن تؤثر على تبادل المعلومات الاستخباراتية الدفاعية، أو التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وكندا في إطار حلف شمال الأطلسي “الناتو” وقيادة دفاع الفضاء الجوي لأمريكا الشمالية “نوراد”.

وأوضح بارنيل أن البنتاغون يتخذ إجراءات لضمان تحقيق التعاون مع كندا أهدافا دفاعية أمريكية ملموسة، مع إعطاء الأولوية للمجالات التي تعزز أمن البلدين وقدرة أوتاوا على الوفاء بالتزاماتها داخل الناتو.

وبحسب الصحيفة، أحال البيت الأبيض الاستفسارات المتعلقة بالقرار إلى البنتاغون، فيما لم ترد السفارة الكندية في واشنطن على طلب للتعليق.

وتأتي هذه الخطوة وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا، على خلفية الخلافات التجارية وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بشأن ضم كندا إلى الولايات المتحدة.

وكانت العلاقات بين البلدين قد تدهورت بشكل حاد في عام 2025، بعدما فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية، مبررا قراره بمخاوف تتعلق بالأمن القومي وتهريب المخدرات، لترد أوتاوا بإجراءات مماثلة.

ورغم التعليق المؤقت لبعض الرسوم ومحاولات تسوية الخلافات، رفعت واشنطن لاحقا التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 50%.

وفي أحدث التطورات، أعلنت الحكومة الكندية في 18 نوفمبر أن رئيس الوزراء مارك كارني بحث مع ترامب، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في الصين، جهود التوصل إلى اتفاق تجاري يراعي سيادة كندا ومصالح البلدين.

وفي 20 تشرين الثاني / نوفمبر، أكد ترامب أن العمل لا يزال جاريا للتوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع كندا، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب مزيدا من الجهود.

المصدر: واشنطن بوست