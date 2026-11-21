الإليزيه: ثمة دول أوروبية مستعدة لإيفاد ممثلين عنها إلى موسكو للتفاوض بشأن أوكرانيا

أعلن قصر الإليزيه أن ثمة ممثلين عن دول أوروبية مستعدون للتوجه إلى موسكو للتفاوض بشأن أوكرانيا، شريطة ضمان مشاركتهم الكاملة في المفاوضات وانخراطهم في جولتها المقبلة مع واشنطن وكييف.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن متحدث باسم الرئاسة الفرنسية قوله: “يتمثل اقتراحنا في أن يُظهر إطلاق هذا الحوار الروسي الأوروبي، أو إضفاء الطابع الرسمي عليه، بوضوح، أن الأوروبيين أصبحوا الآن مشاركين بصورة كاملة في المفاوضات، وأنهم ينخرطون بفاعلية في الجولة المقبلة مع الولايات المتحدة وأوكرانيا”.

وفي الوقت ذاته، أعرب المسؤول الفرنسي عن أسفه لغياب ما وصفه بـ”وحدة الموقف” في المسار التفاوضي الذي تشارك فيه الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، الخميس، خلال مؤتمر صحفي في مدينة شينجين الصينية، أن موسكو وجهت دعوة عبر القنوات الدبلوماسية إلى ممثلين أوروبيين لزيارة روسيا وعرض مواقفهم بشأن التسوية الأوكرانية.

وقال بوتين: “نحتاج إلى فهم ما الذي ستطرحه أوروبا في هذه المفاوضات”، موضحا أن الجانب الروسي سيقرر بعد ذلك الصيغة المناسبة لمواصلة الحوار بشأن أوكرانيا.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة مناقشة القضايا المتعلقة بأمن روسيا وأوكرانيا وأوروبا، مجددا تأكيد أن موسكو تعتبر نشر قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية أمرا غير مقبول.

وأشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إلى محاولات الأوروبيين الالتحاق بقطار المفاوضات، داعيا إياهم إلى حسم خيارهم بوضوح بين السعي نحو الحرب أو السلام.

بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن اتخاذ قرار بشأن توسيع صيغة الحوار حول أوكرانيا يظل مرهونا بتحقق موسكو من مدى استعداد أوروبا للمساهمة الفعلية في إحلال السلام.

وأضاف أن روسيا تسمع تصريحات عدائية من الأوروبيين موجهة ضدها، ما يثير تساؤلات حول قدرتهم على المساعدة على التسوية الأوكرانية، معربا عن شكوك في أن تسهم مشاركة مثل هؤلاء الأشخاص في دفع هذه التسوية إلى الأمام.

من جانبه، علّق المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، على التعقيدات المحيطة بالتمثيل الأوروبي في المسار التفاوضي، معتبرا أن “نجاح الأوروبيين في الاتفاق على مفاوض موحّد يمثلهم سيكون إنجازا يفوق في أهميته موافقة روسيا نفسها على جلوسهم إلى طاولة المفاوضات”.

وتظهر هذه المعطيات أن مسار المفاوضات لإنهاء الصراع في أوكرانيا يظل معقدا ويتطلب ردم فجوة الثقة بين موسكو والعواصم الأوروبية. ويبقى نجاح أي وساطة متعلقا بمدى القدرة على خلق أرضية مشتركة تضمن التزام الأطراف كافة بتسوية سلمية مستدامة.

المصدر: وكالة فرانس برس