الدنمارك | الخارجية تطرد ملحقًا عسكريًا روسيًا على خلفية محاولة اغتيال أوكراني

أعلنت الدنمارك، قرارها طرد الملحق العسكري الروسي في كوبنهاغن، بعد اتهام موسكو بالوقوف وراء محاولة اغتيال مغنٍ أوكراني، فيما تدرس تعليق منح تأشيرات شنغن للروس.

وقال وزير الخارجيّة الدنماركي لارس لوكه راسموسن، في مؤتمر صحفي، إن الوزارة استدعت السفير الروسي وأبلغته بقرار الحكومة طرد الملحق العسكري الروسي من الدنمارك، على أن يغادر البلاد خلال سبعة أيام.

وأضاف راسموسن “نقول ذلك بوضوح شديد: لقد كشفناكم”، مؤكدًا أن الدنمارك تدرس تعليق منح تأشيرات شنغن للمواطنين الروس.

وأوضح الوزير أن بلاده بدأت عملًا على المستوى الأوروبي لتشديد قواعد دخول المواطنين الروس إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن الجهود تتجه نحو “وقف جميع التأشيرات غير الضرورية”.

وشدد راسموسن على أن “أقوى رد يمكن أن تقدمه الدنمارك هو ألا تتراجع وأن تدعم أوكرانيا”، مؤكدًا أن بلاده تعتزم مواصلة هذا الدعم.

وجاءت هذه الإعلانات بعد أن أعلنت أجهزة الاستخبارات الدنماركية اشتباهها في أن روسيا كانت تخطط لاغتيال مغنٍ أوكراني خلال حفل موسيقي في ضاحية بكوبنهاغن بمساعدة عصابة إجرامية دنماركية، فيما حدد التلفزيون العام الدنماركي هوية المغنٍ بأنه كييفستونر، الذي يحمل الجنسيتين الأوكرانية والأمريكية.

المصدر: وكالة يونيوز