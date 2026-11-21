رئيس منتدى “هاليفاكس” الكندي: واشنطن لم تعد قائدا موثوقا

حذر رئيس منتدى “هاليفاكس “للأمن الدولي بيتر فان براج من تعذر الاعتماد على الولايات المتحدة قائدا يمكن التنبؤ بسياساته للعالم الديمقراطي، داعيا دولا أخرى إلى سد الفراغ.

وقال فان براج، في افتتاح الدورة الثامنة عشرة للمنتدى في كندا يوم الجمعة: “في ظل غياب الدور الأمريكي القيادي الموثوق، يبحث الأفراد والمؤسسات والدول عن مسار جديد، وعن بوصلة يهتدون بها”.

وأضاف: “لا تستطيع أي دولة بمفردها أن تعوض ثقل الولايات المتحدة، لكن مسؤولية الحفاظ على تلك المبادئ تقع على عاتقنا جميعا”.

ويستقطب المنتدى سنويا نحو 300 من المسؤولين العسكريين وأعضاء الكونغرس الأمريكي والدبلوماسيين والأكاديميين إلى فندق ويستن نوفا سكوشيان بمدينة هاليفاكس. وتستمر دورته الحالية من 20 إلى 22 تشرين الثاني / نوفمبر، بمشاركة وفد من الحزبين في الكونغرس برئاسة السناتور تيم كين.

وفي سياق الجدل بشأن مستقبل التعاون الأمني، أكد وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكغينتي أن مؤسسات مثل حلف شمال الأطلسي كانت أساسية للأمن المشترك، لكنها لم تعد كافية وحدها لمواصلة التعاون.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن إدارة ترامب منعت مسؤولي البنتاغون من حضور المنتدى، بموجب قيود فرضتها عام 2025 على مشاركتهم في فعاليات مراكز الأبحاث.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لكندا في البيت الأبيض، الجمعة، عقب لقائه رئيس الوزراء مارك كارني في الصين يوم 18 تشرين الثاني / نوفمبر، معتبرا أن الكنديين أصبحوا أكثر جرأة وتواقحا في تعاملهم مع واشنطن.

وقال ترامب: “لسبب ما، يشعرون بمزيد من الجرأة. لا يمكننا أن نسمح لهم بأن يشعروا بذلك بعد الآن”.

وأكد ترامب أن إدارته تسعى إلى اتفاق تجاري “عادل” مع كندا، متهما أوتاوا باستغلال الولايات المتحدة تجاريا. وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت أن لقاء الزعيمين في مدينة شينجين الصينية تناول الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق تجاري متبادل المنفعة يحترم سيادة كندا.

وسبق أن هدد ترامب مرارا بجعل كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، وفرض رسوما جمركية زادت التوتر بين الحليفين القديمين.

وفي المقابل، اتجه كارني إلى تعزيز العلاقات مع أوروبا والصين وشركاء آخرين لتقليل اعتماد بلاده على الولايات المتحدة. وأعلنت حكومته في 17 تشرين الثاني / نوفمبر توسيع الترتيبات التجارية مع بكين، بما يشمل تخفيف الرسوم الجمركية على صادرات كندية إضافية.

المصدر: روسيا اليوم