بولندا | صاروخ روسي يصيب جنوب شرق بولندا خلال هجوم على أوكرانيا وتوسك يدين الاستفزاز الروسي

أعلنت السلطات البولندية سقوط صاروخ روسي واحد على الأقل في جنوب شرق البلاد، خلال هجوم جوي روسي واسع استهدف أوكرانيا ليل الخميس – الجمعة، في حادثة تسببت بانتهاك المجال الجوي البولندي، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأثارت استنفاراً أمنياً في المنطقة.

ودان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ما وصفه بـ«الاستفزاز الروسي»، مشيراً إلى احتمال ارتباط الحادث بمناورات عسكرية تجري على الأراضي البولندية بمشاركة حلفاء كييف. وقال، خلال مؤتمر صحافي متلفز في وارسو، إن «الاستفزاز قد يكون مرتبطاً بوجود مناورات عسكرية تجري على الأراضي البولندية».

وكان توسك قد دعا في وقت سابق إلى عقد اجتماع طارئ للحكومة، عقب ورود تقارير عن انتهاك المجال الجوي البولندي، معلناً تلقيه إحاطة بشأن الوضع الأمني في منطقة بيلغوراي، جنوب شرق البلاد، بعد رصد اختراق للمجال الجوي.

وفي تفاصيل الحادثة، أعلنت وارسو أن عمليات البحث والتحقيق شملت ثلاثة مواقع سقوط في قرى نوفي ليبوفيتش ومولوديتش ورودنيك ناد سانيم، للاشتباه بسقوط صاروخين وطائرة مسيّرة في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام بولندية عن وزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك-كاميش قوله إن السلطات تمكنت من تحديد طبيعة المقذوف الذي سقط في موقع نوفي ليبوفيتش، وتبين أنه صاروخ من طراز «Kh-101»، فيما تشير المعطيات الأولية إلى احتمال سقوط صاروخ في الموقع الثاني وطائرة مسيّرة نفاثة في الموقع الثالث.

وأكد الوزير عدم تسجيل إصابات بشرية أو أضرار في البنية التحتية جراء الحادثة، فيما واصلت السلطات عمليات البحث والتحقق في المواقع الثلاثة لتحديد ملابسات اختراق المجال الجوي ومصدر المقذوفات.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت عامها الخامس، وتكرار إعلان بولندا رصد مقذوفات عسكرية اخترقت مجالها الجوي أو سقطت داخل أراضيها، بحكم موقعها الجغرافي المحاذي لأوكرانيا.

وتُعد بولندا من أبرز حلفاء كييف الأوروبيين، إذ تشكل أراضيها ممراً رئيسياً لإمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، كما تستضيف أكثر من مليون لاجئ أوكراني. واختيرت وارسو، إلى جانب أربع دول أوروبية أخرى، لتمثيل الجانب الأوروبي في المحادثات المستقبلية التي تقودها الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا.

ويضع سقوط الصاروخ على الأراضي البولندية الحادثة في دائرة الاهتمام الأمني لحلف الناتو، نظراً إلى عضوية بولندا في الحلف، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الاختراق وطبيعة المقذوفات التي سقطت في جنوب شرق البلاد.

المصدر: وكالة يونيوز