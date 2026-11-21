المكسيك | انقطاع واسع في خدمات “تيلسل” يربك مستخدمي الاتصالات في البلاد

أعلنت شركة تيلسل، إحدى أكبر شركات الاتصالات المتنقلة في المكسيك، عن تعرض خدماتها لانقطاعات في عدة مناطق من البلاد، مما أثر على ملايين المستخدمين.

وأفادت الشركة بأن الانقطاعات طالت خدمات الإشارة الخلوية والإنترنت والاتصالات الهاتفية، وسط تقارير متفرقة عن تعطل الخدمة في مناطق مختلفة.

وأظهرت مشاهد مصورة من العاصمة المكسيكية مواطنين يستخدمون هواتفهم المحمولة، إلى جانب لقطات لخارج أحد مباني خدمة عملاء تيلسل، في مؤشر على تواصل المستخدمين مع الشركة لمعرفة أسباب العطل.

كما وثقت المشاهد سائقي التوصيل وهم يتحدثون في الشارع، في ظل تأثر قطاعات تعتمد على الاتصالات في عملها اليومي بهذا الانقطاع.

ولم تصدر الشركة حتى الآن تفاصيل كاملة عن حجم الخلل أو المناطق الأكثر تضرراً أو المدة المتوقعة لإصلاح الخدمة.

يعود هذا الحادث إلى العشرين من نوفمبر 2026 في المكسيك، حيث تعد تيلسل من أبرز مشغلي الاتصالات في البلاد، ويؤثر أي انقطاع في شبكتها بشكل مباشر على الحياة اليومية وأنشطة الأعمال.

المصدر: وكالة يونيوز