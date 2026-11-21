اليمن | وقفات متعددة في مديريات محافظة البيضاء تأييدا لمعركة استعادة باب المندب والثباب في مواجهة العدوان

شهدت عدد من مديريات محافظة البيضاء عقب صلاة الجمعة وقفات شعبية حاشدة مباركة للانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة في عملية (والله من ورائهم محيط).

البيان الصادر عن الوقفات المقامة بمديريات البيضاء ورداع والسوادية والريف والرياشية والطفة والشرية والقريشية والعرش، أكّد المضي في نصره وتأييد عملية “والله من ورائهم محيط” التي أدت إلى تأمين باب المندب.

وأعلن المشاركون مواصلة التعبئة والاستنفار والجهوزية العالية لرفد الجبهات بالرجال والمال حتى تحقيق النصر وإنهاء العدوان والحصار، وتحقيق مطالب الشعب اليمني المحقة والعادلة.

المصدر: وكالة يونيوز