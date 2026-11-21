إيران | بحرية حرس الثورة الإسلامية تعلن انفجار ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم عند مدخل ميناء خصب

أعلنت بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران انفجار ناقلة نفط واندلاع حريق على متنها إثر اصطدامها بألغام بحرية عند مدخل ميناء خصب في سلطنة عُمان، أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر مسار غير مصرح به، مؤكدة أن تحركات السفن المخالفة في المضيق والخليج الفارسي تخضع لمراقبتها.

وأوضحت العلاقات العامة لبحرية حرس الثورة الإسلامية، في بيان، أن الناقلة حاولت العبور من المسار المذكور بدعم من الجيش الأميركي، قبل أن تصطدم بألغام بحرية، ما أدى إلى وقوع انفجار واندلاع النيران على متنها.

وحذّرت البحرية الإيرانية من أن تحركات أي سفينة تخالف تعليمات الملاحة في مضيق هرمز والخليج الفارسي لن تكون بمنأى عن رصد قواتها، مؤكدة استمرار مراقبة حركة السفن في هذه المنطقة البحرية الاستراتيجية.

وشدد البيان على أن حوادث اصطدام ناقلات النفط بالألغام البحرية ناتجة عن مخالفة قواعد العبور واختيار مسارات غير مصرح بها، محمّلاً السفن التي تعتمد على التوجيهات والتعهدات العسكرية الأميركية مسؤولية المخاطر المترتبة على مخالفة التعليمات المعلنة للملاحة في المضيق.

ويأتي الإعلان في ظل استمرار التوترات العسكرية والبحرية في مضيق هرمز، الذي يربط الخليج الفارسي ببحر عُمان، ويُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والتجارة البحرية الدولية، فيما يقع ميناء خصب على الساحل العُماني للمضيق في محافظة مسندم.

المصدر: وكالة يونيوز