عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح: لن يكون ميناء جدة أكثر حظاً من ميناء إيلات ومن يظن أن موانئه بمنأى عن المعادلة اليمنية لمجرد أنها داخل العمق السعودي فعليه أن يتذكر ما حدث في إيلات وأن يأخذ التحذير على محمل الجد